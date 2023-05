'Ainda é muito cedo', diz Dorival Júnior sobre retorno de Alexandre Pato ao São Paulo

No último domingo (14), Dorival Júnior deu uma resposta à torcida sobre o retorno de Alexandre Pato ao São Paulo. Em uma coletiva após o empate de 1x1 com o Corinthians, o técnico afirmou que ainda não há como projetar uma data para o retorno do atacante aos gramados, já que ele ainda se recupera da cirurgia realizada por conta da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

"Nós estamos acompanhando a evolução do Alexandre. Não podemos ter pressa. A diretoria está no mercado. A diretoria sabe o momento para a conversa. Ainda é cedo. O Pato para este momento a gente não tem como falar, porque está no processo e vai ter uma demora para estar totalmente recuperado fisicamente e temos que respeitar os prazos para a recuperação de uma lesão tão grave", explicou.

Atualmente, Pato está na fase de transição da lesão e ainda não treina ao lado dos outros jogadores. Dentro do CT do clube, o atacante faz pequenos treinos com bola e corridas com mudança de direção, sob auxílio dos preparadores físicos. O jogador ainda precisará passar pela etapa de recuperação de condicionamento físico, já que está sem atuar desde agosto de 2022.

Aos 33 anos, o paranaense soma 133 jogos e 47 gols com a camisa do São Paulo. No time do Morumbi, Pato jogou entre 2014 e 2015, quando foi emprestado pelo Corinthians e retornou em 2019, ficando até 2020.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)