Depois de demitir Rogério Ceni, São Paulo anuncia a contratação de Dorival Júnior; veja

Dorival Júnior foi anunciado nesta quinta-feira (20) como novo treinador do São Paulo. O contrato entre as partes é válido até o final de 2024. O novo comandante já pode estrear pelo Tricolor neste sábado, contra o América-MG, às 18h30, no Morumbi. Além dele, compõem a comissão técnica os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero e o preparador físico Celso Rezende.

Dorival terá a missão de substituir Rogério Ceni, demitido nesta semana, depois de alguns maus resultados no comando do time, mas, curiosamente, a demissão veio após o time vencer o Puerto Cabello, da Venezuela, pela Sul-Americana. Ceni permaneceu no São Paulo por um ano e seis meses, mas não conquistou títulos e Dorival era o único alvo da direção do clube para o panorama, depois de ter sido campeão da Libertadores e Copa do Brasil no ano passado, e estar desempregado desde o mês de dezembro, quando também foi desligado do Flamengo.

O acordo foi fechado na manhã desta quinta e as conversas foram lideradas pelo próprio presidente do clube, Julio Casares, que viajou para Santa Catarina, onde Dorival reside. "Nossa conversa com o Dorival foi franca e direta, o que proporcionou a oportunidade deste acerto rápido, em pouco tempo de negociação. Estamos satisfeitos em poder contar com ele. É um grande profissional", comentou o presidente Julio Casares.

SAIBA MAIS



A apresentação de Dorival deve acontecer nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, para que ele conheça o elenco e comece a montar o esboço do time que entre em campo neste sábado (21), pelo Campeonato Brasileiro. É a segunda vez que o treinador trabalha no São Paulo. A primeira ocorreu em 2017 e pelos mesmos motivos: substituir Rogério Ceni. A principal missão do técnico será evitar problemas, principalmente no Brasileirão, torneio que o clube não conquista desde 2008.

Pela Copa do Brasil, Dorival tem o jogo de volta da terceira fase contra o Ituano, mas só na próxima semana. O jogo de ida, realizado no Morumbi, terminou em empate sem gols. Já pela Sul-Americana, o São Paulo ainda não passou sustos: são duas vitórias em dois jogos.