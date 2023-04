Comentaristas discutem em debate sobre Rogério Ceni: 'Você não é meu pai'; vídeo

No programa F90 da ESPN, houve um debate sobre a demissão de Rogério Ceni no São Paulo, com o técnico e sua comissão sendo desligados do clube na quarta-feira. Durante a discussão, os comentaristas Zé Elias e Rodrigo Bueno tiveram um desentendimento, com ambos discordando sobre o papel de Dorival Júnior, que é o nome mais cotado para assumir o cargo vago.

Bueno afirmou que Dorival foi salvo do rebaixamento pela torcida e Hernanes em 2017, enquanto Zé Elias considerou a colocação de Bueno pejorativa. A discussão acalorada chegou ao ponto de Zé Elias dizer a Rodrigo Bueno para abaixar a mão e o dedo, uma vez que ele não era seu pai. O apresentador, William Tavares, precisou interromper a briga e chamou um intervalo comercial.