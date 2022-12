Dorival Júnior, ex-Flamengo, critica CBF e possível entrada de treinador estrangeiro na seleção

A possível entrada de um treinador estrangeiro no comando da Seleção Brasileira não foi bem recebida por parte dos profissionais brasileiros. Um deles, o técnico Dorival Júnior, ex-técnico do Flamengo, expôs sua insatisfação contra a ideia, durante a participação dele no programa "Seleção Catar", do canal fechado SporTV. Além de criticar a intenção da entidade, Dorival deixou um questionamento à CBF.

"Eu sou muito sincero. Eu não acho que deva ter. Só se for o melhor treinador do mundo, que na minha opinião é o Guardiola. Caso não seja ele, não é para ter. É para ter um treinador brasileiro. Não ganhamos cinco Copas do Mundo por termos somente grandes jogadores. Sempre tivemos um grande comandante também", começa Dorival.

"Nosso curso não é reconhecido fora do país. Um treinador brasileiro não pode não sair do país, porque a Uefa não reconhece nossos cursos até hoje. A própria CBF não está atestando a validade de um profissional, porque vai manter um curso, que ela avalia, mas não é reconhecido lá fora? No momento de se definir de um profissional do país, ataca um nome de fora", completa.

Dorival Júnior é treinador de futebol desde 2002. Começou a carreira na Ferroviária-SP, depois de aposentar-se dos gramados atuando pelo Botafogo-SP até 1998. Começou a carreira no interior paulista e aos poucos foi galgando espaços nos grandes times do país. Esteve recentemente no Flamengo, onde conquistou os títulos da Copa do Brasil e Libertadores da América. Ainda assim, foi preterido pelo português Vítor Pereira e atualmente está sem clube.