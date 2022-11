Dorival Junior anuncia saída do Flamengo e abre caminho para contratação de Vitor Pereira; veja mais

Campeão da Libertadores e Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior não comanda mais o Flamengo. O treinador decidiu pela saída em comum acordo, já que o clube carioca não esconde o desejo de contratar o português e ex-técnico do Corinthians, Vitor Pereira. Através das redes sociais, 'Doriva' divulgou uma mensagem aos torcedores em tom de despedida.

"Marcou a minha vida, a minha carreira e a minha história. Eu jamais vou me esquecer do jogo do Atlético-MG para frente e, principalmente, daquele domingo em que nos reunimos no Centro do Rio de Janeiro. Eu quero esclarecer dois aspectos. Primeiro, desde a minha chegada ao Flamengo, a minha única preocupação é a minha atenção e o respeito foram dedicados a esse clube. Eu disse para a diretoria que o ano de 2023 não seria diferente e a minha atenção seria totalmente voltada ao Flamengo", disse ele, antes de prosseguir e tecer um leve comentário sobre a preferência da direção rubro-negra.

"Financeiramente não seria um problema para a renovação. A diretoria entendeu que era o momento de uma mudança e eu respeito isso. Eu deixo aqui um agradecimento aos jogadores, aos funcionários do clube que fizeram do nosso dia-a-dia muito leve. Eu carrego no coração toda a história e a participação de cada um de vocês que, às vezes sem ter da onde tirar, estão ali torcendo. Fazendo com que o Flamengo se sinta cada vez mais forte e lutando pelas melhores posições".

O anúncio veio horas depois da negociação entre o clube e Vitor Pereira se tornar pública. Diante disso, Dorival teria se sentido desprestigiado e isso aumentou sua insatisfação com a forma como o Mengão conduziu o processo de saída. Inclusive já havia um acordo de valorização e um contrato até dezembro de 2023, entretanto, o Flamengo "cozinhou" a assinatura, enquanto, por trás dos panos, negociava com Vitor.

Dorival deixa o Flamengo após ser campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, em 2022. Ao todo, foram 43 jogos, 26 vitórias, oito empates e nove derrotas. Já o provável próximo técnico foi vice-campeão da Copa do Brasil, pelo Corinthians, na final perdida justamente para o Flamengo, após perder nos pênaltis, no Maracanã. A maior conquista dele no Timão foi garantir o clube na próxima fase de grupos da Libertadores.