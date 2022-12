Tite entra no radar de três seleções e dois clubes europeus e não deve voltar para o Brasil

Técnico da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, Tite, de 61 anos, já afirmou que vai deixar o comando técnico da Canarinho. O primeiro treinador a conquistar a Copa América, Libertadores e Sul-Americana recebeu propostas de três seleções e dois clubes europeus, e suas chances de voltar para o Brasil são poucas. As informações são do portal UOL.

VEJA MAIS

Tite já havia recebido as propostas mesmo antes da competição, mas afirmou que não as ouviria naquele momento e que iria analisá-las após o Mundial. Mesmo após a eliminação do Brasil nas quartas-de-final para a Croácia, nos pênaltis, o treinador voltou a receber as cinco propostas, o que lhe chamou atenção.

A primeira ideia de Tite era pausar a carreira por seis meses, para descansar. Entretanto, o treinador afirmou que dependendo do tamanho da equipe e da ambição do projeto, as férias poderiam ser adiadas. Ele tem representantes na Europa recebendo as propostas e deve analisá-las, para então decidir o que fazer.

Sonho de muitos clubes brasileiros, Tite não deve voltar para o país neste primeiro momento, principalmente porque o treinador só não irá tirar férias se receber uma proposta de um projeto que precisaria ser grandioso. Algo que nunca fez em sua carreira.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)