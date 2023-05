Presidente de organizada do São Paulo promete balada grátis caso clube vença o Corinthians

O presidente da Torcida Independente, a maior organizada do São Paulo, declarou em vídeo publicado no Instagram que, caso o clube tricolor vença o Corinthians no próximo domingo (14), os jogadores estão liberados para ir à balada e que a festa será financiada pela própria organizada.

O jogo será disputado na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, onde o São Paulo nunca conseguiu vencer. Desde a inauguração, em 2014, foram 16 jogos, com 10 vitórias do Timão e seis empates. “Se quebrar o tabu, a balada dos jogadores tá liberada e quem vai pagar somos nós”, disse Henrique Lima, conhecido como Baby pela torcida. Veja:

Entretanto, o time comandado por Dorival Júnior passa por uma fase melhor que a do Corinthians. O São Paulo está na 7ª posição do Brasileirão e não perde há sete jogos, enquanto o Timão vem de uma sequência de quatro jogos sem vencer.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)