Recusa de jogadores em esquema de apostas é confirmada por investigação Penalidade Máxima; veja quem

A investigação Penalidade Máxima, que desarticulou um esquema de apostas ilegais envolvendo jogadores de futebol, revelou que alguns atletas recusaram as ofertas. O ex-zagueiro de Vasco e Flamengo, Rafael Vaz, é um dos exemplos citados. Ele teria sido contatado via Instagram para uma parceria de roupas, mas quando o interlocutor mudou o rumo da conversa e propôs a aposta, Vaz recusou. O jogador atualmente disputa a Série C pelo São Bernardo-SP e esteve em campo contra o Remo, na semana passada.

VEJA MAIS

Além dele, outros jogadores também recusaram as ofertas. Quatro deles, Jean Martim, Willian, Van Basty e Riquelme, jogadores do Vila Nova (GO), tornaram-se testemunhas e informantes da operação. Riquelme, por exemplo, receberia R$ 200 mil caso aceitasse a oferta do denunciado Romário antes de uma partida contra o Sport. O jogo era da última rodada da Série B e terminou empatado por 0 a 0, com seis jogadores do clube pernambucano expulsos.

'Print' de conversa com Van Basty, volante do Vila Nova-GO, mostra o jogador recusando proposta (Reprodução/Whatsapp)

Cabe destacar que as punições para os jogadores envolvidos podem ser pesadas, de acordo com o artigo 41-C do Estatuto do Torcedor, com pena de prisão de dois a seis anos e multa. Além disso, o atual Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê a eliminação do esporte em casos mais graves, como o previsto no artigo 242, e multa de R$ 100 a R$ 100 mil, conforme estabelecido no artigo 243-A.