Jordi Alba anuncia saída do Barcelona ao fim da temporada após 11 anos no time

O jogador Jordi Alba anunciou nesta quarta-feira (24) que deixará o Barcelona ao fim da temporada deste ano. Nas redes sociais, o lateral-esquerdo explicou que chegou o momento de encerrar o ciclo com o time catalão, mesmo com um contrato válido até junho do próximo ano.

VEJA MAIS

Conforme noticiado por jornais espanhóis, o jogador estaria decidido a cumprir o contrato até o fim, mas teria mudado de ideia nos últimos dias e deixará o Barcelona ao final desta temporada, assim como Sergio Busquets. Assista ao vídeo:

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

Trajetória no Barcelona

Aos 34 anos, o jogador acumulou 11 temporadas com a camisa do Barça e se tornou um dos destaques na história do clube. Durante o período defendendo o time, o espanhol conquistou a Champions League 2014-2015, a La Liga por seis anos, cinco títulos da Copa do Rei, o Mundial de Clubes de 2015 e quatro Supercopas da Espanha no âmbito nacional.

Foram 458 jogos, com 19 gols e 91 assistências. Além disso, Alba conquistou 18 troféus durante os 11 anos em que integrou o elenco do time catalão.

"O FC Barcelona gostaria de expressar publicamente a sua gratidão a Alba pelo seu profissionalismo, empenho e dedicação, e pela sua relação sempre positiva e amigável com todos os membros da família Barça, e deseja-lhe toda a sorte no futuro. O Barça sempre será um lar para você, Jordi", escreveu o time em um comunicado.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)