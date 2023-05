Ronaldinho cria playlist com músicas que marcaram sua passagem pelo Barcelona

Ronaldinho Gaúcho, lenda na história do futebol, revelou as músicas que marcaram a sua passagem pelo Barcelona, onde foi eleito duas vezes o melhor jogador do mundo, em 2004 e 2005. A lista está disponível no Spotify, que é patrocinadora do clube.

A iniciativa busca celebrar as lendas que passaram pelo Barcelona, pelo projeto Barça Legends, uma playlist exclusica da plataforma com os sucessos que marcaram grandes nomes que passaram pelo clube. O caso de Ronaldinho, a lista marca o aniversário de 20 anos da chegada do craque ao time.

"A música sempre fez parte da minha vida. Eu herdei isso da minha família. E também influenciou meu estilo de jogo. Acredito que toda música tem um ritmo, toda música tem um groove. E levei tudo isso para o campo também. Para mim, a vida sem música é impossível, e estou animado para compartilhar minha playlist especial do Barça Legends Spotify com fãs de todo o mundo", contou Ronaldinho.

O jogador permaneceu no Barcelona por cinco anos, após passagem pelo PSG. No clube, faturou uma Liga dos Campeões, em 2005/06, e dois Campeonatos Espanhóis seguidos, em 2004/05 e 2005/06. Assim, faturou o prêmio de melhor do mundo em dois anos consecutivos.

Confira as músicas selecionadas por Ronaldinho:

- Coisa de Pele - Jorge Aragão

- Camisa 10 - Turma do Pagode

- Smile - G-Unit

- Girlfriend - B2K

- Ângela - Neguinho da Beija-Flor e Soweto

- Agenda - Leci Brandão

- Não Tão Menos Semelhante - Fundo de Quintal

- Sem Abuso - Art Popular

- Essência da Paixão - Revelação

- Family Affair - Mary J. Bridge

- Bad Boy for Life - Diddy, Black Rob e Mark Curry

- A Princesa e o Plebeu - Negritude Jr.

- Meu Lugar - Arlindo Cruz

- Um Lindo Sonho - Fundo de Quintal

- Sonho Meu - Dona Ivone Lara

- Já é - Jorge Aragão

- Samba Rock do Molejão - Molejo

- Conversa Fiada - Kiloucura

- Rock Wit U - Ashanti

- Heard It All Before - Sunshine Anderson

- Se a Fila Andar - Toninho Geraes

- Suprassumo do Amor - Pique Novo

- Faixa Amarela - Zeca Pagodinho

- Pass The Courvoisier - Busta Rhymes, Diddy e Pharrell Williams

- Shoulda Known Betta - Case e Ghostface

- Curtindo a Vida - Bom Gosto

- Retrato Cantado de um Amor - Reinaldo

- Last Night - Keyshia Cole e Diddy

- Meu Ébano - Alcione

- Jogo de Sedução - Revelação

- On Fire - Lloyd Banks

- How We Do - 50 Cent

- Água da Minha Sede - Dudu Nobre

- U Don't Have to Call - Usher

- Naughty Girl - Beyoncé

- Mo Money Mo Problems - Diddy, The Notorious BIG, Mase

- Many Men - 50 Cent

- Big Pimpin' - Jay-Z e UGK

- Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto

- Could You Be Loved - Bob Marley e The Wailers

- Minha Fé - Zeca Pagodinho

- Caught Up - Usher

- Gossip Folks - Missy Elliott e Ludacris

- Excuse Me Miss - Jay-Z

- Every Time I Close My Eyes - Kenny G, Babyface

- Desse Jeito é Ruim pra Mim - Belo

- I Care About You - Babyface

- Quem Sou Eu - SambaTri

- Eu e Você Sempre - Jorge Aragão

- Soldier - Destiny's Child

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)