Raphael Veiga pode deixar o Palmeiras e jogar no Barcelona, diz jornal

O Palmeiras pode perder um dos seus principais atletas para o Barcelona. A equipe espanhola possui interesse no meia Raphael Veiga. O atleta de 27 anos conquistou vários títulos com a camisa do Verdão e pode deixar o clube na próxima janela de transferência internacional.

A equipe espanhola busca negociações que se encaixem dentro do orçamento estabelecido pelo fair play financeiro. Tentando economizar, o Barcelona vem observando Raphael Veiga. O clube europeu poderia fazer uma proposta de até 15 milhões de euros, algo em torno de R$ 80 milhões, segundo o Jornal espanhol Sport.

Ídolo do Palmeiras, Veiga esteve em campo 20 vezes pelo Verdão em 2023, com 10 gols marcados e seis assistências. Com a camisa do Palmeiras são nove títulos conquistados, com três Paulistões, uma Recopa Sul-Americana, um Brasileirão, uma Supercopa do Brasil, além de uma Copa do Brasil e duas Copas Libertadores seguidas (2020 e 2021).