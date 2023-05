Ídolo do Palmeiras, Valdívia é internado em hospital psiquiátrico, afirma imprensa chilena

Jorge Valdivia encontra-se atualmente internado em um hospital psiquiátrico no Chile, de acordo com informações divulgadas pelo jornal local "La Hora". Aos 39 anos, o ex-jogador enfrenta desafios pessoais que têm afetado a sua saúde.

Conforme relatos do periódico chileno, Valdivia deu entrada no hospital devido à síndrome do pânico, uma condição caracterizada por crises súbitas de ansiedade aguda, acompanhadas de sintomas físicos e emocionais.

Segundo a imprensa chilena, Valdivia chegou ao hospital sem acompanhantes e tem recebido tratamento médico adequado. Até o momento, não há informações sobre sua previsão de alta. Recentemente, o ex-jogador passou por um divórcio e começou um relacionamento com uma deputada.

Durante sua trajetória vestindo a camisa alviverde, o jogador chileno conquistou títulos importantes, como o Campeonato Paulista de 2008, a Copa do Brasil de 2012 e o Campeonato Brasileiro da Série B de 2013.

Ao longo de sua passagem pelo clube, Valdivia participou de 241 partidas e marcou 41 gols.