O que é a síndrome do pânico? Conheça a condição psíquica com que Wanessa Camargo convive

A cantora Wanessa Camargo revelou em entrevistas recentes que vive um momento delicado de sua vida pessoal por conta de problemas de saúde. A artista tem enfrentado a síndrome do pânico e as crises repentinas de ansiedade que a acompanham há seis anos. Esta semana ela também anunciou o fim de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz.

Essa não é a primeira vez que a saúde mental da filha de Zezé di Camargo vira pauta nos noticiários. Em uma das cenas da série “É o Amor”, exibida pela Netflix, em que mostra um pouco da sua intimidade em família, Wanessa aparece tendo uma crise e é amparada pelo pai no banheiro de casa. Ela chega a mencionar que doenças mentais são tratadas como “frescura”.

Confira o trailer da série:

Para entender mais sobre como a síndrome do pânico afeta as relações e como se desenvolve, o portal O Liberal.com buscou explicar quais são as causas e como identificar um ataque de pânico.

O que é a síndrome do pânico?

É uma ansiedade ao extremo com forte sensação de taquicardia, mal-estar, falta de ar e medo de morrer, que aparecem sem um motivo aparente. As crises de pânico podem ocorrer em qualquer lugar ou momento, durando em média de 15 a 30 minutos.

Quais são as causas da síndrome do pânico?

O “gatilho” da ansiedade pode ocorrer sem causa aparente, provocando um medo e desespero de forma inesperada, independentemente do lugar em que a pessoa esteja. Ela simplesmente começa a se sentir mal, sucumbindo a um ataque de pânico.

Como identificar um ataque de pânico?

Os sintomas de um ataque de pânico podem ser facilmente confundidos com um infarto. Isso porque, a pessoa sente dores no peito, taquicardia, dificuldade para respirar e muito medo de morrer.

Qual a diferença de um ataque de pânico e ansiedade?

A diferença entre um ataque de pânico e ansiedade está na intensidade dos sintomas. Por exemplo, a ansiedade pode ocorrer por causas lógicas, como o medo de um desafio a ser enfrentado, enquanto o pânico não tem motivo para iniciar, mas instala-se um sentimento de medo.

O que fazer quando está tendo uma crise de pânico?

Feche os olhos e respire fundo;

Tente perceber as sensações físicas que são familiares e estão ao seu redor;

Concentre-se em um objeto. Também vale lembrar de um local que traga felicidade a você;

Beba água.

Como ocorre o diagnóstico da crise de pânico?

Apesar de ser muito difícil identificar uma possível crise de pânico, o ideal é que, ao menor sinal de sensação de medo ou desespero sem motivo aparente, a pessoa deve procurar ajuda de um profissional. O primeiro passo é o encaminhamento para uma avaliação psicológica, onde o indivíduo poderá ser diagnosticado ou não com a síndrome do pânico.

Qual o tratamento para a síndrome do pânico?

O tratamento envolve o uso de medicamentos e terapia. Mas, os métodos usados para amenizar os efeitos provocados pelas crises pode variar de paciente para paciente, pois o médico levará em conta o estilo de vida, podendo introduzir ou não a atividade física e hábitos alimentares mais saudáveis.

