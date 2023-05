Saiba quem é Romarinho, ex-jogador do Palmeiras acusado de aliciar jogadores e fraudar jogos

Romário Hugo dos Santos, também conhecido como Romarinho, é ex-jogador do Palmeiras e está entre os 16 acusados de manipulação de resultados de jogos brasileiros. Aos 28 anos, o ex-atacante do ‘Verdão’ é apontado pelo Ministério Público de Goiás como um dos financiadores do esquema de manipulação de jogos no futebol brasileiro e aliciador de jogadores.

VEJA MAIS

Na denúncia do MP-GO, Romário está ligado em uma conversa com Bruno Lopez, apontado como chefe do esquema de manipulação de resultados. “Você trampa com muitos caras. Você tem os jogadores. Vem com nós, eu banco a operação”, escreveu o ex-jogador em uma mensagem.

No momento, Romarinho está preso e vai responder pelo crime de organização criminosa e seis vezes pelo artigo 41-D do Estatuto do Torcedor, que é contra a promessa de vantagem ou alteração de resultados de competição esportiva nos seguintes jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2022:

Goiás X Juventude

Red Bull Bragantino X América MG

Santos X Avaí

Botafogo X Santos

Palmeiras X Cuiabá

Carreira como atleta

Romarinho era uma das grandes apostas do Palmeiras e teve vínculo com o time de 2009 a 2013. Após ser considerado 'promessa' do time, o ex-jogador teve sua passagem marcada por atos de indisciplina no Verdão.

Além do Palmeiras, Romarinho passou pelo Atibaia, Atlético Sorocaba, Ypiranga, Passo Fundo, Guaratinguetá e Ponte Preta, tendo seu último registro como jogador em 2019 no Ponte Petra.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)