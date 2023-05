Jorge Valdivia, ex-jogador do Palmeiras, recebe alta de hospital psiquiátrico após crise de pânico

O ex-jogador Jorge Valdivia foi liberado do hospital psiquiátrico em Santiago, Chile, onde estava internado desde sexta-feira passada (12), de acordo com informações do jornal chileno "La Hora". Valdivia deu entrada na instituição após apresentar sintomas de uma crise de pânico.

Segundo o periódico, Valdivia ficou internado por quase três dias devido a um problema de saúde mental relacionado a crises repentinas de ansiedade aguda, acompanhadas de sintomas físicos e emocionais.

Agora, acompanhado de seus pais, o ex-jogador está em casa, em processo de recuperação. Os médicos decidiram liberá-lo após uma boa resposta aos medicamentos.

Conforme o "La Hora", Valdivia tem enfrentado problemas pessoais desde a separação de Daniela Aránguiz, com quem teve um relacionamento de mais de 18 anos. Logo em seguida, o ex-jogador teria se envolvido com a deputada Maite Orsini, atualmente sua companheira.

Valdivia está em casa acompanhado da mãe, Elizabeth Toro (Reprodução/Instagram/@jorgitovaldivia)

Valdivia foi preso no início do ano após ser abordado pela polícia sem apresentar documentos. Ele afirmou em entrevista ter sido agredido pelos policiais chilenos. A tentativa da deputada Maite Orsini de auxiliá-lo na libertação teria ganhado destaque na mídia local.

Aos 39 anos, Valdivia anunciou sua aposentadoria do futebol em julho de 2022, após uma passagem discreta pelo Necaxa, do México.

Com a camisa do Palmeiras, o jogador chileno conquistou os títulos do Campeonato Paulista de 2008, da Copa do Brasil de 2012 e do Campeonato Brasileiro da Série B de 2013. Ao todo, Valdivia fez 241 jogos pelo Verdão e marcou 41 gols.