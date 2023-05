PSG divulga uniforme da próxima temporada com Messi e Neymar

O Paris Saint-Germain divulgou, na manhã desta quarta-feira (31), o novo uniforme da próxima temporada, com participações de Messi e Neymar na campanha, atletas não garantidos no time parisiense em 2023/24.

Nas redes sociais, o clube francês anunciou o novo manto com o trio de craques Messi, Neymar e Mbappé. Os jogadores têm futuro indefinido no time, visto que Messi termina o contrato em junho deste ano e Neymar têm chances de participar da janela de transferências da próxima temporada.

Ainda no time, os jogadores participam da campanha de lançamento do novo uniforme para a próxima temporada, disponível para venda na loja do clube frânces, em Paris.

“Uma túnica que homenageia o design clássico da camisa parisiense e incorpora o espírito único da capital francesa”, escreveu o perfil.

Futuro de Messi e Neymar

Cada vez mais próximo do fim do contrato com o PSG, o argentino Lionel Messi ainda não recebeu o acordo oficial para retornar ao Barcelona, e é favorito para contratação no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Inter Miami, da MLS, nos EUA.

Longe dos gramados há meses, o brasileiro Neymar tem contrato com o PSG até junho de 2027, mas pode ser negociado. De acordo com a imprensa francesa, é possível que o jogador esteja na janela de transferências da próxima temporada, e ainda teria iniciado conversas com o Manchester United.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)