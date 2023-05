Ney em alto Mar: Neymar anuncia cruzeiro temático com diversão e mistério a bordo; veja os preços

O atacante Neymar surpreendeu os fãs ao revelar, nesta segunda-feira (29/5), o lançamento de um cruzeiro temático com sua assinatura. A jornada marítima está programada para ocorrer entre os dias 26 e 29 de dezembro deste ano, partindo de Santos, no litoral de São Paulo, em direção a Búzios, na costa do Rio de Janeiro.

Batizado de "Ney em Alto Mar", o cruzeiro oferecerá aos passageiros "três dias de ousadia e alegria a bordo com um dos maiores ídolos do futebol". Embora Neymar seja o grande inspirador da viagem e esteja presente em toda a divulgação, sua participação não é mencionada nas redes sociais nem no site oficial do cruzeiro. As perguntas frequentes disponíveis não abordam a possível presença do jogador.

O "Ney em Alto Mar" conta com três categorias de cabines: internas, sem janela; externas, com janela; e externas, com varanda. Os preços por pessoa variam entre R$ 4.299 e R$ 6.396. Fora o pacote, ainda deve ser efetuado o pagamento de R$ 860,00 de taxa portuária.

VEJA MAIS

O espírito de ousadia e alegria, lema de Neymar desde antes de completar 20 anos, estará presente no cruzeiro temático do atacante do PSG. O material promocional do navio promete "três dias e três noites repletos de ousadia e alegria, celebrando tudo aquilo que o nosso Ney mais ama fora das quatro linhas!"

Embora não tenham sido divulgados detalhes sobre as atrações e shows, o texto oficial do "Ney em Alto Mar" menciona "atrações imperdíveis e shows inesquecíveis". No entanto, o navio em si oferece uma variedade de entretenimentos fixos, incluindo cinema, mini boliche, cassino e até um simulador de Fórmula 1, além de bares, restaurantes e espaços para festas.

Preços das cabines (por pessoa):

CABINE INTERNA SEM JANELA

Dupla: 12x R$ 400,00 (Lote 1)

Tripla: 12x R$ 383,33 (Lote 1)

Quádrupla: 12x R$ 358,33 (Lote 1)

CABINE EXTERNA COM JANELA

Dupla: 12x R$ 490,83 (Lote 1)

Tripla: 12x R$ 463,33 (Lote 1)

Quádrupla: 12x R$ 433,33 (Lote 1)

CABINE EXTERNA COM VARANDA

Dupla: 12x R$ 533,33(Lote 1)

Tripla: 12x R$ 513,33(Lote 1)

Quádrupla: 12x R$ 483,33(Lote 1)

O que está incluso no pacote?

Todos os shows;

Acomodação na cabine;

Alimentação completa (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e buffet da madrugada);

Serviço 24 horas;

Espetáculos no Platinum Theatre.

O que não está incluso no pacote?

Bebidas alcoólicas e não alcoólicas, enlatadas ou engarrafadas;

Sauna;

Cinema 4D;

Boliche;

Simulador de Fórmula 1;

Serviço extra (bares).