Ausência de Neymar na comemoração do título do PSG irrita dirigentes do time

Mesmo com um empate, o Paris Saint-Germain conquistou, no último sábado (27), o Campeonato Francês em partida contra o Strasbourg, fora de casa. No domingo (28), os atletas do clube se juntaram para comemorar o título e a única ausência notável foi a do brasileiro Neymar Jr, que estava no GP de Mônaco.

Segundo o jornal francês “L’Équipe”, a ausência do camisa 10 do PSG foi motivo de irritação para a diretoria do clube, que teria visto a atitude do atacante como uma provocação. A irritação dos dirigentes se agrava porque Neymar teria ido à comemoração do seu ex-clube Barcelona, na conquista do Campeonato Espanhol.



Antes de ser visto no GP, o treinador Christophe Galtier disse à imprensa que o brasileiro não estaria presente na festa por ainda ter problemas de se movimentar, pela cirurgia a qual foi submetido em março. O técnico ainda ressaltou que o atacante é “sempre presente” e chegou a participar do último treino antes da final.

Neymar tem contrato com o clube francês até 2027, mas deve sair na próxima janela de transferências. Torcedores do time chegaram a protestar em frente a casa do brasileiro, pedindo a saída dele do clube.

O próximo clube do brasileiro seria o Manchester United, que estaria muito interessado na contratação do craque. O time inglês está em pleno processo de venda, e Jassim Bin Hamad Al Thani, presidente do banco do Catar e membro da família real do país, está liderando a disputa para adquirir o time britânico. Se ele comprar o time, a negociação por Neymar seria facilitada pela proximidade de Al Thani com os donos do PSG.