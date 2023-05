Manchester United inicia conversas para contratar Neymar, afirma jornal

Segundo o jornal "L'Equipe", o Manchester United iniciou negociações com o Paris Saint-Germain (PSG) visando a contratação de Neymar. Embora o astro brasileiro tenha contrato com o PSG até 2027, o clube não se oporia à sua saída durante a janela de transferências do verão europeu, no meio do ano, desde que "sob certas condições". Pela primeira vez, "vários fatores internos estão alinhados", o que possibilitaria a transferência do jogador.

O "L'Équipe" destaca que a saída de Neymar seria mais um passo no projeto de "menos protagonismo e mais disciplina" em um clube que ganhou destaque midiático nos últimos anos, mas falhou em conquistar um título europeu. Dessa forma, a diretoria planeja "construir uma equipe mais equilibrada em torno de uma única estrela: Kylian Mbappé".

De acordo com o jornal, Neymar "não está disposto a partir a qualquer custo", mas "sentiu a mudança de maré" e não descarta deixar Paris nos próximos meses. A publicação menciona que o brasileiro não entendeu, juntamente com outros colegas de equipe, como Mbappé adquiriu tanta influência no clube, sentindo-se subvalorizado no elenco. Além disso, o incidente em que torcedores ultras do PSG protestaram em frente à sua casa também teria impactado sua decisão.

A reportagem do "L'Équipe" afirma que o PSG está aberto à transferência de Neymar desde o final da última temporada, mas nenhum projeto capaz de arcar com seu alto salário surgiu no radar. A Premier League inglesa é onde estão os clubes capazes de fazer esse investimento, sendo o Manchester United o mais avançado nas negociações.

Empréstimo pode ser uma solução

O clube inglês tem como projeto investir fortemente em reforços para a próxima temporada, uma vez que está a um ponto de garantir uma vaga na Liga dos Campeões. O setor ofensivo é uma das prioridades, e Neymar estaria sendo persuadido por Casemiro, seu companheiro de seleção brasileira, a se juntar ao projeto de Erik Ten Hag.

O jornal ressalta que as negociações ainda estão longe de ser concluídas, e que a possível venda do Manchester United nos próximos meses é um fator que pode dificultar a transferência. Além disso, a viabilidade financeira da contratação, incluindo salário e valor da transferência, é um aspecto a ser considerado, pois o PSG busca recuperar pelo menos parte dos 222 milhões de euros investidos há seis anos.

Uma solução possível seria um empréstimo com opção de compra, no qual o Manchester United assumiria o pagamento integral do salário de Neymar, sem o ônus de uma transferência significativa neste momento. Por sua vez, o PSG abriria espaço significativo na folha salarial para montar seu elenco.

O "L'Équipe" afirma que nos próximos dias os empresários de Neymar se reunirão em Paris com o diretor de futebol do PSG, Luis Campos, para discutir as "condições para uma possível saída". Além do Manchester United, Chelsea e Newcastle também poderiam ser candidatos a contratar Neymar.

Neymar está fora de ação desde 19 de fevereiro, quando sofreu uma grave lesão no tornozelo direito durante uma partida contra o Lille. O jogador passou por cirurgia em março e a previsão é que fique afastado dos gramados por até quatro meses. Portanto, ele ficou de fora de toda a reta final da temporada 2022/23, na qual o PSG foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões, mas está perto de conquistar o título francês.

Faltando duas rodadas para o fim da Ligue 1, o PSG lidera com 84 pontos, seis a mais que o Lens. Com isso, a equipe precisa de apenas um ponto contra o Strasbourg ou um tropeço do Lens contra o Ajaccio, no sábado, para garantir o título matematicamente.