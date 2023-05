Ator João Vicente de Castro expõe atitude de Neymar ao sair com amigos em Paris

Durante o podcast "Só um minutinho", o comediante e amigo de Neymar, João Vicente de Castro, compartilhou uma situação inusitada envolvendo o craque do PSG. Ele relembrou um encontro com o atacante em Paris, na França, e revelou que, no dia seguinte, Neymar fez questão de levar os amigos para participarem de seu treino.

"Para ser amigo do Neymar, você tem que fazer coisas assim. Eu fui para Paris. E então, nós falamos, eu e Neymar: 'Vamos sair?'. E saímos. Fomos para uma boate e depois para a casa dele. Tem uma coisa muito curiosa que eu achei maravilhosa", começou João Vicente.

"Ele sai com os amigos dele e, no dia seguinte, ele leva os amigos para o treino. Porque todo mundo queria sair, não é mesmo? Então, de manhã, todo mundo vai para o treino. 'Vocês não vão nem correr, vão ficar aí, bem acordados. Eu não durmo, vocês não dormem'", completou.

Vale ressaltar que Neymar está afastado dos gramados desde fevereiro, quando sofreu uma lesão no tornozelo e precisou passar por cirurgia. Nas últimas semanas, o craque do Paris Saint-Germain revelou que será pai pela segunda vez, junto à sua namorada Bruna Biancardi.