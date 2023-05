Chá de revelação do 2º filho de Neymar será em hotel de luxo na costa do RJ

O camisa 10 da seleção brasileira, Neymar Junior, e a influenciadora digital Bruna Biancardi tem planos grandiosos para o anúncio do sexo do bebê que terão juntos. O chá de revelação será no dia 24 de junho, na costa do Rio de Janeiro, em um hotel de luxo próximo da mansão do jogador.

Segundo a colunista Mariana Morais, do portal Em Off, a cerimônia ainda contará com um torneio de pôquer e os convidados serão levados do aeroporto diretamente para o hotel, que tem diárias que ultrapassam R$1,4 mil e está com todos os quartos reservados para o período do chá de revelação.

O relacionamento de Neymar e Biancardi havia terminado em agosto do ano passado, mas meses depois o casal voltou a se relacionar. A chegada do segundo filho do jogador foi anunciada em abril deste ano. Recentemente, o casal voltou a estar no centro das atenções por conta de uma atitude do jogador do Paris Saint-Germain.

Durante o GP de Mônaco, da Fórmula 1, o jogador não ajudou a namorada, que está grávida, a descer um lance de escada. Por conta da atitude, Neymar foi bastante criticado nas redes sociais. Confira o momento:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)