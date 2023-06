PSG nega anúncio de Galtier sobre saída de Messi: ‘se expressou mal’

Se enganou! Pelo menos foi isso que afirmou o PSG sobre a declaração do técnico Christophe Galtier, que havia confirmado, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (1), a saída de Lionel Messi do clube francês. Segundo um porta-voz do time, a declaração do treinador foi uma confusão.

“Se expressou mal, e a partida contra o Clermont seria a última de Messi no Parque dos Príncipes nesta temporada”, disse o porta-voz à AFP, agência francesa de notícias.

O anúncio involuntário de Galtier sobre a saída do atacante argentino do PSG, aconteceu em meio à especulações sobre o destino do craque, que não renovou o contrato com o clube francês. As palavras em tom de despedida foram consideradas um anúncio oficial.

“Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história do futebol. Será a última partida de Leo (Messi) no Parque dos Príncipes contra o Clermont”, disse o técnico.

A partida a que ele se refere é contra o Clermont, no próximo sábado (3), pela última rodada da Ligue 1.



Portanto, o futuro de Messi permanece incerto. Apesar de negar a saída do craque, a imprensa francesa já afirma que nem o jogador e nem o clube possuem interesse em renovar o contrato. Quanto a um próximo clube, Messi teria três opções em vista: o Barcelona, que faz esforços para ter o grande ídolo de volta, Al Hilal, da Arábia Saudita, com uma proposta milionária, e o Inter de Miami, da MSL, dos Estados Unidos.

O jornal argentino “Olé”, também divulgou recentemente que clubes da Premier League também já teriam demonstrado o interesse no argentino, no entanto não citou qual seriam os clubes.