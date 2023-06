Messi deixa PSG e recebe proposta de R$4 mil por minuto

De saída do Paris Saint-German após uma passagem amarga e sem grandes feitos, o argentino Lionel Messi recebeu uma proposta de 400 milhões de euros ao ano do clube saudita Al-Hilal, cerca de R$2 bilhões. Caso tope arrumar as malas com destino para a Arábia Saudita assim como o arquirrival Cristiano Ronaldo, o jogador receberia R$4 mil por minuto.

Cortando em miúdos, seria um salário de R$ 177,5 milhões por mês, R$ 5,9 milhões por dia e R$ 245 mil por hora. Falta, porém, Messi aceitar a empreitada.

Segundo o jornal "Sport", o Al-Hilal definiu a próxima terça-feira, 6 de junho, como data para anunciar a contratação do argentino. Segundo a publicação, o jogador quer definir o futuro o mais rápido possível.

Mas há concorrência no horizonte: a antiga casa, o Barcelona, e a Inter Miami, dos Estados Unidos. O clube espanhol faz esforços junto à LaLiga para viabilizar financeiramente a contratação. O técnico Xavi declarou em coletiva no último sábado (3) que vive a expectativa do retorno do amigo. Entretanto, não sabe garantir se a contratação é viável para o Barça.

O Inter Miami, da MLS, dos Estados Unidos, mantém as esperanças de contar com o astro. O clube tem contato com o pai e agente de Messi e aposta no fato do argentino gostar de Miami e de se tratar do país da próxima Copa.

Passagem de Messi pelo PSG

Messi soma ao todo 74 jogos, 32 gols e 34 assistências pelo PSG. A saída dele ocorre em meio aos rumores de saída de outro craque da equipe, o brasileiro Neymar Jr. Mesmo com uma dupla desse quilate e com a presença de Kylian Mbappé, o clube não conseguiu ganhar a Champions League, principal objetivo dos donos do clube. O PSG foi eliminado ainda nas oitavas de final pelo Bayern de Munique na edição atual do torneio.

O argentino fez a última partida com a camisa do clube francês neste sábado (3) momentos depois do clube confirmar a saída. Vaiado por parte da torcida, o que se tornou rotineiro, Messi se despediu com derrota para o Clermont, por 3 a 2, e sem participação em gols.

“Gostaria de agradecer Leo Messi por seus dois anos em Paris. Foi um prazer ver um heptacampeão da Bola de Ouro com a camisa vermelho e azul e no Parque dos Príncipes, ganhando títulos consecutivos do Campeonato Francês e inspirando jovens jogadores. Sua contribuição para o Paris Saint-Germain e a Ligue 1 não pode ser subestimada”, disse o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Em post no Instagram, Neymar fez coro a frustração generalizada em relação ao time estrelado do PSG que só conseguiu ganhar campeonatos nacionais da França. "Irmão, não saiu como pensávamos, mas tentamos de tudo. Foi um prazer compartilhar mais dois anos com você. Boa sorte na sua nova etapa e seja feliz. Te amo", escreveu.

Os números de Messi

Jogos: 875

Gols: 710

Assistências: 339

Bolas de Ouro: 7

Melhor jogador do mundo: 3

Liga dos Campeões da Europa: 4

Copa do Mundo: 1

Copa América: 1