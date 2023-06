Time de Beckham, lanterna da MLS e mais! Conheça o Inter Miami, provável destino de Messi

O Inter Miami-EUA está prestes a concretizar uma negociação que pode mudar sua história. O destino provável de Lionel Messi, o renomado jogador argentino, tem chamado a atenção dos fãs de futebol em todo o país. Fundado em 2018, o clube ingressou na Major League Soccer (MLS) em 2020 e busca construir um legado no cenário esportivo dos Estados Unidos, com o objetivo de se tornar uma força dominante na liga.

Craque argentino, Messi é um dos principais nomes do futebol mundial nos últimos anos (Reprodução/Twitter)

Aposta

Diferente das equipes financiadas por investidores árabes e sem a mesma tradição dos gigantes europeus, o Inter Miami confia no fechamento do negócio com Messi para impulsionar o futebol no país, que será sede da Copa do Mundo em 2026.

Apesar das circunstâncias distintas, a equipe possui dois trunfos para convencer o astro argentino. O primeiro deles é o próprio desejo de Messi, que já manifestou interesse em conhecer o futebol dos Estados Unidos e viver no país. Além disso, há um princípio de acordo que possibilitaria ao craque realizar seus sonhos com apenas uma assinatura.

David Beckham tem ligação com o clube americano (Henry Nicholls / Reuters)

Lendário ex-meia inglês um dos investidores

Um dos principais investidores e figura emblemática do clube é o ex-jogador inglês David Beckham. Beckham, que desfrutou de uma carreira de sucesso e conquistou renome internacional, escolheu Miami como o local ideal para expandir seu envolvimento com o futebol.

O Inter Miami tem se esforçado para estabelecer uma forte presença tanto dentro quanto fora dos gramados, e a construção do Miami Freedom Park, previsto para inaugurar em 2025, é um exemplo disso. Esse estádio será o lar definitivo do Inter Miami e terá capacidade para 28 mil torcedores. Atualmente, a equipe atua no Inter Miami CF Stadium, localizado em Fort Lauderdale, sob o comando do CEO Jorge Mas.

Gregore é um dos brasileiros no time estadunidense (Reprodução / Site oficial da MLS Soccer)

Brasileiros no time

Além disso, Messi encontraria dois brasileiros como companheiros de equipe no Inter Miami. Gregore, com passagem por Santos e Bahia, é titular e um dos destaques do time, enquanto Jean Mota, que atuou por Fortaleza e Santos no Brasil, tem se destacado como um dos principais jogadores da equipe.

Apesar dos desafios enfrentados nas primeiras temporadas da MLS, o Inter Miami almeja deixar sua marca no futebol dos Estados Unidos e vê em Lionel Messi a grande esperança de crescimento da marca. Com a participação de David Beckham e uma localização privilegiada em uma das cidades mais icônicas do país, o clube possui o potencial de se tornar uma força dominante na liga e contribuir para o contínuo crescimento do futebol nos Estados Unidos. À medida que a história do Inter Miami continua a se desenrolar, os olhos dos fãs e entusiastas do futebol estão voltados para essa promissora equipe em ascensão.

Lanterna

Na atual temporada da MLS, o Inter Miami tem enfrentado um verdadeiro fracasso. Após a recente demissão do treinador Phil Neville, a equipe encontra-se na última posição da Conferência Leste, com apenas cinco vitórias e onze derrotas em dezesseis partidas disputadas. Apesar disso, vale ressaltar que a MLS não possui rebaixamento, permitindo ao clube focar em reestruturação e busca por melhores resultados.