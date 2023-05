Ídolo do Barcelona, Sergio Busquets anuncia saída do clube catalão

O volante Sergio Busquets, de 34 anos, não defenderá mais as cores do Barcelona a partir da próxima temporada. Em um comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira, o capitão do clube catalão anunciou que não renovará seu contrato, encerrando assim sua passagem de 15 anos pelo time profissional.

"O clube da minha vida, pelo qual eu fui, sou e sempre serei um torcedor, membro, torcedor, capitão e pude superar 700 partidas. Tem sido uma honra, um sonho e um orgulho. E significou tudo defender e representar este escudo por tantos anos. Mas tudo tem um início e um fim. E por mais que não tenha sido uma decisão fácil, acredito que chegou o momento", afirmou Busquets.

A imprensa espanhola já vinha especulando nos últimos dias sobre a saída iminente do jogador do Barcelona. Jornais como o Sport e o As indicam que o destino provável de Busquets será o Al Hilal, da Arábia Saudita. Além disso, o volante também teria recebido uma proposta do Inter Miami, da Major League Soccer (MLS), nos Estados Unidos.

A possível transferência de Busquets para o clube saudita seria parte de uma estratégia para atrair Lionel Messi, atualmente no PSG. A proximidade entre as famílias dos dois jogadores poderia influenciar na decisão de Messi de se juntar ao Al Hilal. A equipe árabe também busca a contratação do craque argentino.

Busquets é o único jogador remanescente da era de ouro do Barcelona sob o comando de Pep Guardiola. Ele estreou no time profissional na temporada 2008/09, que também foi o primeiro ano do treinador no clube.

Ao longo de sua carreira, o meio-campista acumulou 719 jogos com a camisa do Barcelona, tornando-se o terceiro jogador com mais partidas na história do clube, atrás apenas de Messi e Xavi. Além disso, Busquets conquistou 31 títulos, e caso o Barcelona vença o Campeonato Espanhol nesta temporada, ele alcançará sua 32ª taça, igualando-se a Iniesta como o segundo maior vencedor do clube. Lionel Messi lidera a lista, com 35 troféus.