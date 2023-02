Técnico do Inter Miami revela interesse por Messi e Busquets

Com os craques Lionel Messi e Sergio Busquets em fim de contrato com o PSG e Barcelona, o questionamento sobre o futuro dos jogadores só gera mais especulações. Entre as possibilidades da dupla, está a possível volta de Messi ao Barcelona e a contratação no Inter Miami, que já sonha com os jogadores há muito tempo.

O técnico do Inter Miami, Phil Neville, confirmou em entrevista ao The Times o interesse pela contratação dos craques.

“Não vou negar que as especulações são verdadeiras, estamos interessados em Lionel Messi e Sergio Busquets”, afirmou.

VEJA MAIS

De acordo com Neville, Messi e Busquets são os melhores jogadores do mundo, e quer trazê-los para o clube. “São os dois que mais se destacaram nos últimos anos. Grandes jogadores que sempre seriam uma grande vantagem para nossa instituição. Para o MLS, seria uma virada de jogo”, completou.

Apesar do interesse, as possibilidades de contratação não estão fáceis visto que Messi pode voltar ao Barcelona caso não renove com o PSG e Busquets permanecer no clube catalão por mais uma temporada.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)