Rodrygo sofre lesão em músculo da bunda e pode ficar de fora do clássico contra o Barcelona

O atacante brasileiro Rodrygo, de 22 anos, sofreu uma lesão na última partida do Real Madrid e deve ficar de fora do próximo clássico contra o Barcelona, válido pela semifinal da Copa do Rei.

Rodrygo foi substituído na partida entre Real Madrid e Liverpool, na última terça-feira (21) por conta de problemas musculares. Um boletim médico divulgado nesta quinta-feira (23) revelou que o atacante sofreu uma lesão no músculo do glúteo esquerdo e deve ficar de fora por dez dias.

O jogador deve perder dois clássicos durante o período de recuperação:

Real Madrid x Atlético de Madrid , no sábado (25/02), em partida válida pela La Liga, o Campeonato Espanhol;

, no sábado (25/02), em partida válida pela La Liga, o Campeonato Espanhol; Real Madrid x Barcelona, na quinta-feira (02/03), em partida válida pela semifinal da Copa do Rei.

Além de Rodrygo, a equipe também terá o desfalque do meio-campista David Alaba, de 30 anos, também substituído na partida contra o Liverpool. Entretanto, a lesão de Alaba, uma ruptura no bíceps femoral direito, é mais grave. O jogador corre o risco de ficar de fora até a metade do próximo mês e pode não jogar na segunda partida contra o clube inglês, no dia 15 de março.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)