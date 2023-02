Ramiro processa Corinthians por direito de imagem e pede R$6,3 milhões

O meio-campista Ramiro, que deixou o Corinthians no final de 2022, entrou na Justiça com o pedido de indenização no valor de R$6,3 milhões por falta de pagamento de direitos de imagens.

A ação foi acionada pelo jogador após sair do time. Segundo Ramiro, o Corinthians teria se comprometido na contratação do jogador, a pagar o valor de R$2 milhões, parcelado de quatro vezes e efetuadas as percelas de 2019 a 2022, período em que o vínculo se encerrou.

O clube também se comprometeu a pagar 500 mil euros ao meio-campista em parcela única, equivalente a R$3,2 milhões em 2020.

VEJA MAIS

Segundo os advogados de Ramiro, o time nunca realizou nenhum dos pagamentos. O ex-jogador, antes de encerrar o vínculo no final de 2022, tentou negociar a dívida através de notificação extrajudicial e contato com a diretoria corintiana, mas não teve resposta.

Neste ano, o jogador assinou com o Cruzeiro e decidiu entrar com o pedido de indenização.

Com a correção monetária e juros pedidos pela defesa, os valores chegam a R$6,3 milhões. A expectativa é que o montante aumente a partir da inclusão de juros moratórios de 1% a partir do mês da citação e outros pagamentos corretivos.

O Corinthians ainda não se pronunciou sobre o caso e informou que não comenta processos judiciais em andamento.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)