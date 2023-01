Zagueiro do São Paulo se irrita com corinthiano em live na Twitch; 'vai tomar no c*'; vídeo

O zagueiro Nahuel Ferraresi, do São Paulo, se envolveu em uma polêmica com torcedores do Corinthians na internet. Um torcedor do Timão entrou em uma live que o jogador fazia na Twitch. No entanto, o internauta não foi tão bem recebeido pelo venezuelano.

Assim que Ferraresi viu a presença do Corinthiano começou a ofendê-lo: "Vai tomar no c*, Corinthians. Filho da pu**. Corintiano absurdo", disse o atleta.

ASSISTA

Logo em seguida, um torcedor do Palmeiras também não foi bem recebido pelo zagueio: "Porco aqui? Não. Palmeirense? Fora! Sai!", disse Ferraresi.

O jovem jogador de 24 anos rompeu o ligamento do joelho direito e está usando o tempo de recuperação para fazer lives na Twitch jogando FIFA. Ele está emprestado ao tricolor pelo Grupo City até a metade deste ano. Devido ao tempo de recuperação da lesão, existe a chance de Ferraresi não vestir mais a camisa do São Paulo.