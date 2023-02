Glória Maria morreu: Clubes brasileiros e CBF lamentam morte da jornalista

A morte de Glória Maria, aos 73 anos, na manhã desta quinta-feira (2), causou comoção nas redes sociais. A jornalista e apresentadora foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019, que foi tratado com sucesso, e estava em novas fases do tratamento para combater metástases cerebrais, que deixou de fazer efeito nos últimos dias. Durante o dia, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e vários clubes do Brasil prestaram homenagens a Glória por meio das redes sociais.

VEJA MAIS

Em sua carreira, Glória entrevistou diversos atletas e participou da cobertura da Copa do Mundo de 1978, na Argentina, e de 1998, na França. Além de cobrir também os Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles, e 1996 em Atlanta, ambas cidades nos Estados Unidos.

Veja algumas homenagens dos clubes:

CBF

Remo

Vasco

Botafogo

São Paulo

Corinthians

Palmeiras

Fluminense