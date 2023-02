Mirella Archangelo, a 'mini Glória Maria', lamenta morte de jornalista: 'Eterna'

Com a confirmação da morte da jornalista Glória Maria nesta quinta-feira (2), muitos lamentam a perda, incluindo famosos e anônimos. Entre eles está Mirella Archangelo, que ficou conhecida como a "mini Glória Maria".

A criança viralizou quando tinha 11 anos, após um vídeo seu imitando a jornalista ser divulgado nas redes sociais em 2017. No Instagram, a menina publicou uma foto ao lado da profissional e escreveu: “Eterna Glória Maria! Obrigada por tudo”.

Na época em que ficou conhecida, a repercurssão foi tamanha que a carioca foi até a menina para entrevistá-la no programa "Fantástico", da Rede Globo.

Glória Maria deixou o seu legado no jornalismo. Considerada como uma "pioneira" na televisão brasileira, a jornalista foi a primeira repórter negra da TV no Brasil e inspira muitos. Seu trabalho reúne diversas coberturas de eventos importantes e entrevistas com celebridades, como Freddie Mercury e Michael Jackson.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)