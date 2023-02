Guerra, posses de presidentes, Copa e entrevistas: confira coberturas marcantes de Glória Maria

Se tem uma jornalista que participou de coberturas importantes no Brasil e no mundo, essa jornalista foi Glória Maria. Aos 73 anos, Glória morreu nesta quinta-feira (02), mas deixou grande legado para o jornalismo e momentos marcantes na profissão.

Entre tantas coisas que marcaram uma geração na Política, Glória cobriu a posse do presidente Jimmy Carter, nos Estados Unidos, em 1977, além de entrevistar importantes nomes da história brasileira, como João Baptista Figueiredo, no período militar.

VEJA MAIS

No mundo, cobriu a guerra das Malvinas (1982), a invasão da embaixada brasileira do Peru por um grupo terrorista (1996), os Jogos Olímpicos de Atlanta (1996) e a Copa do Mundo na França (1998).

Um dos grandes marcos da cultura pop, a primeira edição do Rock in Rio, em 1985, teve a cobertura da jornalista para a TV Globo. O festival, que para muitos é a maior edição que já existiu, reuniu grandes ícones da música, como a banda Queen.

As entrevistas como celebridades também foram um marco na carreira da telejornalista. Michael Jackson veio ao Brasil, para gravar o clipe de "They Don`t Care About Us", na Bahia, e Glória Maria foi a única a conseguir conversar com o astro da música, quando era do 'Fantástico'.

Outros nomes que viviam o auge do estrelato, como Madonna e Leonardo DiCaprio, também foram sabatinados pela competência e bom humor da carioca.