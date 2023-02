Morre jornalista Glória Maria, um dos principais nomes do jornalismo no Brasil

A jornalista Glória Maria, um dos principais nomes do jornalismo no Brasil, morreu nesta quinta-feira (2), aos 73 anos, no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Ela estava internada desde o dia 04 de janeiro e tratava um câncer em metástase. Glória Maria deixa duas filhas, de 14 e 15 anos.

"É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria", informou a TV Globo, por meio de nota.

Sobre o câncer que a jornalista enfrentava, a emisorra explicou que "em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente", acrescentando que, em meados de 2022, ela começou uma nova fase do tratamento para combater outras metástases cerebrais, mas que, infelizmente, "deixou de fazer efeito nos últimos dias".

Essa matéria está sendo atualizada. Acompanhe para mais informações.