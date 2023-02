Glória Maria morreu: veja causa da morte e o que aconteceu com a jornalista da Rede Globo

O Brasil perdeu na manhã de hoje (2), uma das maiores jornalistas do país. Glória Maria morreu após ter sido internada no início do ano para tratar um tumor no pulmão. Em janeiro, ela precisou se afastar com urgência dos estúdios da Rede Globo porque teve uma piora no quadro clínico, mas, segundo a assessoria de imprensa da repórter, não era algo preocupante do ponto de vista dos médicos.

O que aconteceu com Glória Maria

Em 2019, a jornalista foi diagnosticada com um tumor no cérebro, o que também ocasionou em um afastamento temporário da emissora. Na época, Glória Maria foi submetida a um processo cirúrgico de emergência, que tinha como finalidade a retirada de uma "lesão expansiva cerebral", ou seja, a remoção do tumor.

Logo em seguida, a jornalista contraiu o vírus da covid-19, o que resultou em sequelas e outra internação para instalar um dreno no pulmão. Após ter concluído o período de recuperação, Glória Maria retornou à apresentação do Globo Repórter, depois de dois anos afastada da emissora.

Segundo informações da equipe de Comunicação da Rede Globo, a jornalista Glória Maria iria se internar novamente dar continuidade ao tratamento e já teria alta prevista em menos de 72h, porém Glória Maria morreu na manhã desta quinta-feira (02).

A jornalista e apresentadora, que não gostava de ter a idade revelada, estreou na Rede Globo no dia 20 de novembro de 1971, apresentando uma reportagem sobre a queda do Elevado Paulo de Frontin, um viaduto do Rio de Janeiro. A apresentadora fez história ao ser a primeira repórter negra da televisão brasileira e, desde então, conquistou o seu espaço na TV.