Apresentadora da GloboNews chora ao anunciar morte de Glória Maria: 'jeito único'

Amiga de longa data da jornalista Glória Maria, a apresentadora da Globo News, Leilane Neubarth, se emocionou ao falar da morte da colega e companheira na manhã desta quinta-feira (02).

Durante o programa 'Conexão GloboNews', Leilane não segurou as lágrimas e falou com voz embargada sobre a partida de Glória, aos 73 anos, Neubarth exaltou os feitos jornalísticos conquistados por Glória Maria e as particularidades que a fizeram especial.

"A Glória tinha um jeito único de se comunicar, de fazer jornalismo. Foi um ícone", disse, em meio a muita emoção.

Glória Maria morreu nesta quinta-feira (02), após luta contra o Câncer.