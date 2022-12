Glória Maria se afasta da TV Globo para tratar câncer no pulmão

A apresentadora e jornalista Glória Maria está afastada do trabalho na Rede Globo para tratar um tumor no pulmão. A informação foi confirmada pela emissora, que, em nota, disse que Glória está bem e em repouso em casa. Segundo o comunicado, a jornalista voltará a trabalhar somente em 2023.

“Gloria Maria está afastada do Globo Repórter dando prosseguimento a uma nova etapa de seu tratamento, prevista já há alguns meses. Ela está bem, em casa, com previsão de retorno apenas no ano que vem”, afirma a Globo.

Em 2019, ela precisou passar por uma cirurgia de risco após descobrir que estava com um tumor no cérebro. “Eu estava viva, com o diagnóstico de um tumor no cérebro, muita gente achou que era um câncer, mas não, era um tumor terrível, que se eu não tivesse descoberto naquele momento, ele me mataria em 15 dias”, revelou ela em entrevista.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)