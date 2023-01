Glória Maria é internada para tratamento de saúde, confirma TV Globo

A apresentadora e jornalista Glória Maria está internada para tratamento de saúde. Segundo a TV Globo, em nota cedida ao site Splash, Glória tem previsão de alta nesta sexta-feira (6). Não há detalhes sobre a causa da internação. Por conta do problema de saúde, a jornalista está afastada das atividades do Globo Repórter, atração que apresenta ao lado da colega de emissora Sandra Anneberg.

Ainda em dezembro, Glória Maria deu entrada no hospital. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, a apresentadora estaria com um tumor no pulmão. Glória Maria está dando prosseguimento a uma nova etapa de seu tratamento, prevista já há alguns meses. Ela está bem, em casa, com previsão de retorno ao trabalho em 2023", informou a emissora na época.

Esta é a segunda vez que a jornalista se afasta do programa por questões de saúde. Em 2019, descobriu um câncer no cérebro e precisou de uma licença. Na época, Glória foi submetida a uma cirurgia de emergência para a retirada de uma "lesão expansiva cerebral". O tumor foi "removido totalmente".

Nesse meio tempo, a jornalista passou por sessões de imunoterapia para a preservação da saúde. Em julho de 2021, ela comentou sobre o "ritual" por meio de texto no Instagram. "Estou recuperada totalmente [do tumor no cérebro], mas até o fim do ano, mais ou menos, tenho que cumprir o ritual", contou.