Famosos lamentam a morte da jornalista Glória Maria

A jornalista Glória Maria faleceu nesta quinta-feira, 2, no Rio de Janeiro aos 73 anos. Poucos minutos após a notícia de sua morte, a web já estava cheia de homenagens. Os jornalistas, colegas de profissão e artistas lamentaram a sua partida. O presidente Lula também se manifestou sobre o falecimento da jornalista.

Ana Maria Braga, apresentadora do 'Mais Você', publicou em seu Instagram uma homenagem à Glória Maria. "Hoje nos despedimos dessa guerreira, pioneira no jornalismo e corajosa contadora de histórias. O seu talento e sua representatividade são marcos na história da televisão e [do] jornalismo. Vai com Deus, minha querida. Assim como o seu nome, sua lembrança sempre será gloriosa. Meus sentimentos aos familiares", escreveu na publicação.

O jornalista e influenciador, Hugo Gloss, também compartilhou em sua conta no Instagram sobre o falecimento de Glória Maria. Em seguida, artistas como Vanessa Giácomo, Cláudia Raia, Lulu Santos, a cantora Rebecca, a atriz Paloma Bernardi e outros famosos comentaram a publicação.

Veja a postagem na íntegra:



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou por meio de sua conta oficial no Twitter. "Recebo com muita tristeza a notícia da morte de Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história da nossa televisão. Glória foi repórter em momentos marcantes do Brasil e do mundo, entrevistou grandes nomes e deixou sua marca na memória de brasileiros e brasileiras."

Veja a sequência de postagens.



O jornalista André Hernan relembrou a entrevista do cantor Emicida, no Papo de Segunda no GNT. "Quando eu assisti a Glória Maria na televisão, sempre foi uma coisa muito forte para mim, pois eu não tinha o letramento racial. [...] Quando eu via a Glória Maria todo domingo na televisão, eu tinha nela uma referência de possibilidades. Que eu não poderia desistir. Porque todos os domingos a Glória Maria me dizia que era possível vencer neste lugar... Obrigada por você existir, Glória Maria. Se hoje tem um Emicida, é porque existiu uma Glória Maria", relembrou o vídeo.

A deputada Federal, Benedita da Silva relembrou Glória Maria como pioneira, como uma das primeiras jornalistas negras da TV brasileira, em sua homenagtem no Instagram. "Uma das primeiras jornalistas negras a aparecerem na TV brasileira, Glória Maria nos deixou hoje. Será sempre lembrada pelas grandes reportagens e entrevistas icônicas. Que Deus conforte o coração da família e dos amigos. Glória Maria, presente!", escreveu.