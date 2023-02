Glória Maria morreu: qual idade, quantos idiomas sabia falar e qual doença ela tinha

Primeira jornalista negra na televisão brasileira, Glória Maria morreu na manhã desta quinta-feira (2), no Rio de Janeiro (RJ). Entre os principais mistérios que rodeiam o nome da jornalista estava: qual é a idade de Glória Maria e quantos idiomas Glória Maria sabe falar?

VEJA MAIS

Qual idade de Glória Maria

Glória Maria nasceu no dia 15 de agosto de 1949 e, portanto, morreu hoje aos 73 anos. A causa da morte foi câncer, que iniciou em 2019 no pulmão e depois entrou em processo de metástase que, por último, chegou a atingir o cérebro.

Elegante e jovial, Glória Maria criou um novo jeito de se comunicar no jornalismo (Reprodução Instagram)

Sobre o câncer que a jornalista enfrentava, a emisorra explicou que "em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente", acrescentando que, em meados de 2022, ela começou uma nova fase do tratamento para combater outras metástases cerebrais, mas que, infelizmente, "deixou de fazer efeito nos últimos dias".

Quantos idiomas Glória Maria sabia falar

Em entrevista à Forbes - uma das principais publicações do mundo -, em outubro de 2020, a jornalista Glória Maria revelou que dominava o inglês e o francês, mas que também conseguia entender o espanhol e o italiano. "Só falo inglês e francês. Arranho no espanhol e no italiano. Qual o problema? Eu sou brasileira, então sempre consigo me comunicar com todo mundo, seja na Sérvia, seja no Oriente Médio. No final, a língua que todo mundo entende é o idioma da alma."