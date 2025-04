Vídeo: adolescente de 13 anos engravida em festa com 'roleta russa de sexo'; entenda

Um caso sobre a gravidez de uma adolescente de 13 anos viralizou nas redes sociais esta semana. A concepção ocorreu após o desafio “roleta russa de sexo” em uma festa entre adolescentes que estudam juntos. A prática, conforme explicou a professora Andrea Vermont em entrevista ao PodCast Três Irmãos, vem acontecendo entre os jovens em festas privadas no Brasil.

Como o caso ocorreu?

Em entrevista ao podcast, ela explicou o que significava o desafio, bastante praticado entre os jovens. "Os meninos se sentam em várias cadeiras (deixando esperma) e as meninas passam sentando nessas cadeiras, em uma espécie de rodízio", explicou a professora.

O fato ocorreu em uma festa privada e sem a supervisão de adultos. Todos os adolescentes envolvidos são alunos de uma escola de ensino particular brasileira, cuja mensalidade custa em média R$ 2 mil.

A adolescente, cujo nome não foi revelado por ser menor de idade, revelou para professora que não sabe quem é o pai da criança. O caso gerou inúmeros debates online por diversos internautas: "É melhor devolver o celular para essa galera o mais rápido possível", comentou um usuário do X.

O que é o desafio da "Roleta russa do sexo"?

A prática já costumava acontecer com recorrência em alguns cenários de bailes funk no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas ganhou destaque após a gravidez da adolescente de 13 anos. O desafio seria uma espécie de "nova onda" entre os jovens, seguindo a linha de raciocínio de "brincadeiras" como a "Baleia Azul" e "desafio do desodorante", muitas vezes promovido na internet.

Fora a possibilidade real de gravidez em adolescentes, a roleta russa do sexo ocasiona diversos perigos, que incluem a transmissão de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com