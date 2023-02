Relembre a irreverência de Glória Maria

Glória Maria, falecida aos 73 anos, foi pioneira na televisão brasileira, ao se tornar uma das primeiras repórteres negras e a primeira repórter ao entrar ao vivo em uma transmissão a cores. Fez sucesso e se consolidou ao longo dos 50 anos de carreira. No jornalismo, Glória fez matérias emocionantes, cobriu guerras, mostrou lugares incríveis ao redor do mundo e conheceu mais de 160 países, o que somou vários passaportes carimbados, que exibia orgulhosa. Glória também se destacou pela irreverência e suas falas e expressões renderam vários memes, relembre.

Um dos memes mais conhecidos de Glória Maria é de sua viagem à Jamaica, exibida no Globo Repórter em 2016, quando Glória fez uma matéria sobre o uso da maconha - lá chamada de 'Ganja' - para fins religiosos, na comunidade Rastafari. Ela contou que não poderia recusar participar da cerimônia e fumar o cachimbo e, apesar de não saber a oração, teve que experimentar e ficou bastante tonta. A reação parou no Trending Topics com a hashtag "Glória Maria Brisada". A jornalista comentou e brincou: "Que venham mais memes".

Outra viagem marcante foi à Noruega. A jornalista tomou banho em uma piscina gelada, no inverno noruegues. A matéria foi exibida no Globo repórter em junho de 2019.

Relembre os memes de Glória Maria



1. Glória Maria Brisada

Glória Maria na Jamaica, durante matéria sobre o uso religioso da maconha. (Reprodução / Twitter)

2. Glória Maria na Montanha Russa

Glória Maria durante passei em Montanha Russa. (Reprodução / Twitter)

3. Mergulho na Noruega 'É horrível, mas ao mesmo tempo é bom'

Glória Maria na Noruega, em matéria para o Globo Repórter. (Reprodução / Twitter)

4. Salto de bungee jump em Macau, na China

Glória Maria em sua viagem na China, durante salto. (Reprodução / Twitter)