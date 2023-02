Glória Maria morreu: jornalista foi a primeira pessoa no Brasil a usar lei contra o racismo

Glória Maria morreu nesta quarta-feira (02), aos 73 anos, vítima de um câncer. A jornalista e apresentadora, que se tornou um dos maiores ícones do jornalismo, também fez história no país. Glória foi a primeira a utilizar a Lei Afonso Arinos, a primeira norma contra o racismo no Brasil, estabelecida em 1951, que tornava contravenção penal a discriminação racial.

Através de uma publicação no instagram feita pela jornalista em 2019, ela conta que no ano de 1970, foi barrada por um gerente de hotel no Rio de Janeiro de entrar pela porta da frente do estabelecimento. Glória Maria se orgulhava de ter sido a primeira pessoa a utilizar a lei Lei Afonso Arinos em nosso país. Durante um especial da Globo, ela relembrou o momento. O funcionário foi preso, mas devido algumas fragilidades na lei, conseguiu ser solto através do pagamento de multa na época.

Saiba mais sobre a lei Afonso Arinos:

A Lei Afonso Arinos é uma lei proposta por Afonso Arinos de Melo Franco e promulgada por Getúlio Vargas no dia 3 de julho de 1951 que proíbe a discriminação racial no Brasil. Vale destacar que é o primeiro código brasileiro a incluir entre as contravenções penais, a prática de atos resultantes de preconceito de raça e cor da pele. A lei ainda continha algumas fragilidades, principalmente pela negação dos atos racistas na época.