Glória Maria do esporte: Jornalista cobriu Olimpíadas, Copa do Mundo e reverenciava Usain Bolt

O falecimento da jornalista Glória Maria na manhã desta quinta-feira (2), foi lamentado por vários artistas, porém, Glória Maria também foi do esporte. Ela chegou a cobrir Copa do Mundo, Olimpíadas e aproveitou para tietar o astro das pistas de atletismo Usain Bolt.

Glória Maria esteve presente na cobertura da Olimpíada de 1984, em Los Angeles. Entrevistou o velocista Carl Lews, que era o detentor do título mundial dos 100 metros rasos e conseguiu tirar do atleta, uma parte do juramento olímpico, antes mesmo do início do evento de abertura.

VEJA MAIS

Outra Olimpíada que Glória Maria participou da cobertura foi em Atlanta, em 1986, além da Copa do Mundo de 1998, na França. Já em 2015, esteve ao lado de Usain Bolt, recordista mundial em várias provas de velocidade. Ela chegou a postar uma foto com o jamaicano, oito vezes campeão olímpico com a legenda: “O maior velocista da história”.

VEJA MAIS

Anos depois, Glória Maria compartilhou a mesma foto de 2015 com Bolt e escreveu: “Relembrando minha entrevista com o Bolt na Jamaica para o Globo Repórter! Gente boa! Simples e gentil. Esse abraço nunca vou esquecer! O homem raio! Obrigada Bolt pelo carinho!”.