Glória Maria mãe: saiba quem são as duas filhas da jornalista

A jornalista e apresentadora Glória Maria, que morreu hoje, no Rio de Janeiro, deixou duas herdeiras: as adolescentes Maria e Laura, de 15 e 14 anos. As meninas foram adotadas pela repórter durante uma viagem para a Bahia em 2009. Na época, a veterana da Globo tinha se afastado da televisão há dois anos, fazendo suas famosas viagens por conta própria, dessa vez com o objetivo de se dedicar a trabalhos voluntários. Durante uma visita a Organização de Auxílio Fraterno (OAF), Glória Maria encontrou as irmãs biológicas e decidiu adotá-las logo em seguida.

Em uma entrevista ao jornal O Globo, Glória Maria afirmou que "minhas filhas não têm pai, eu decidi tê-las sozinha. Sou eu e ponto. Preciso estar bem para vê-las no balé, nos eventos da escola. O dia em que não puder estar, que morrer, elas terão tudo encaminhado. Vão estudar nos melhores lugares, têm padrinhos maravilhosos. Tá tudo certo", destacou.

Processo de adoção

O caminho precorrido até a adoção legal das filhas durou onze meses e levou Glória Maria a realizar grandes mudanças, a principal delas foi se mudar de sua cidade (Rio de Janeiro) para a Bahia e assim poder ficar perto das meninas. Vale lembrar, inclusive que a jornalista já chegou a comentar que "não sabia explicar" o que a levou a querer ser mãe, depois de uma vida inteira longe da ideia.

Antes da ideia da adoção, Glória viveu um período sabático na Índia. Durante uma entrevista para a revista Marie Claire, ela disse "no meu primeiro dia de sabático, o Nelson Chama, um amigo budista, ligou perguntando se eu queria ir para a Índia fazer um trabalho voluntário em um monastério. Topei na hora. (...) Foi uma experiência radical que mudou meus valores".