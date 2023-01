Em visita ao Uruguai, Lula cita Copa de 1950 e fala de Suárez: 'teria levado pro Corinthians'

A rivalidade entre Brasil e Uruguai no futebol ficou presente na visita do presidente Lula à Montevideu nesta quarta-feira (25). Em tom de descontração, o político brasileiro disse ao líder uruguaio, Luis Lacalle Pou, que a única mágoa que tem do país é a Copa do Mundo de 1950. Na ocasião, a Seleção Brasileira foi derrotada pelos uruguaios, em casa, por 2 a 1, e ficou com o vice-campeonato.

"Além de admirador e de ter muitos amigos aqui no Uruguai, a única mágoa que tenho e não esqueço nunca foi a Copa do Mundo de 1950. Mas, veja, já faz muito tempo", brincou Lula.

O presidente do Brasil também não deixou de falar do craque uruguaio Luís Suarez, recém-contratado pelo Grêmio. Corinthiano de coração, Lula disse que teria vontade de trazer o atacante para o time do Parque São Jorge.

"Se eu fosse presidente do Corinthians, que é o meu time de futebol, não teria deixado o Luizito Suárez ir pro Grêmio, teria levado pro Corinthians", riu.

Visita ao Uruguai

O presidente Lula continua sua série de viagens internacionais nesta quarta-feira (25). Ele foi ao Uruguai, onde encontra o presidente Luis Lacalle Pou. O petista já teve uma série de encontros bilaterais ao longo da semana para tentar fortalecer as relações de comércio exterior do Brasil. Ele foi à Argentina na noite de domingo e já se reuniu com os presidentes da Argentina, Alberto Fernández, e de Cuba, Miguel Díaz-Canel.