Lula promete construir ponte sobre rio Jaguarão, fronteira entre Brasil e Uruguai

Em discurso na cidade de Montevidéu, capital do Uruguai, nesta quarta-feira (25), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se comprometeu a construir uma ponte sobre o Rio Jaguarão, curso d'água que marca um trecho da fronteira do Uruguai com o Brasil, no Estado do Rio Grande do Sul.

"O presidente falou de uma dragagem que tem que ser feita pelo Brasil num pedaço pequeno que, segundo ele, não custa caro", disse. Durante sua fala, Lula confessou achar que a ponte já estivesse concluída. "Eu tô até envergonhado porque penso que assinei alguma coisa com Mujica [ex-presidente], e pensei que essa ponte já estava pronta e hoje soube que nem começou", contou.

VEJA MAIS

"Às vezes a gente se reúne, decide e, quando pensa que vai inaugurar, recebe a notícia de que a obra nem começou. Quero assumir esse compromisso com o povo do Uruguai, vamos fazer essa ponte, porque interessa ao Brasil e ao Uruguai".

VEJA MAIS