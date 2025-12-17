Após tumulto, sessão da Câmara de Belém é retomada sem presença do público

A sessão da Câmara Municipal de Belém foi retomada um pouco antes das 11 horas desta quarta-feira (17/12), após ter sido suspensa em razão do protesto contra o pacote de projetos enviados pelo Executivo para análise dos vereadores. Minutos antes, os manifestantes entraram em confronto com guardas municipais que faziam a segurança do local e invadiram o plenário da Casa. Na confusão, um vidro na entrada da Câmara foi quebrado.

Por causa do tumulto, os debates precisaram ser interrompidos temporariamente. Após cerca de 30 minutos, os trabalhos foram retomados, mas sem a presença do público nas galerias do Poder Legislativo.

Os vereadores de Belém foram convocados para uma sessão extraordinária com o objetivo de votar o Projeto da Lei Orçamentária Anual e outras 13 propostas apresentadas pelo Poder Executivo. Entre as matérias em pauta, estão projetos que tratam do reajuste do IPTU, estatuto dos servidores públicos do município de Belém e estruturação da Carreira Geral de Profissionais do Serviço Público Municipal.