No Uruguai, Lula defende acordo entre Mercosul e União Europeia; China também terá espaço

Em viagem a Montevidéu, capital do Uruguai, nesta quarta-feira (25), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu um acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE). Em discurso, o petista afirmou que esse diálogo é "urgente e necessário".

"Eu ainda estava no primeiro mandato e já se discutia acordo entre Mercosul e União Europeia; depois tive o segundo mandato e se discutia União Europeia. Fiquei fora da Presidência por oito anos, voltei para um terceiro mandato e se discute acordo entre Mercosul e União Europeia. O que disse ao presidente e tenho dito aos meus ministros é que vamos intensificar as discussões com a UE", adiantou Lula, em discurso.

O presidente do Brasil ainda disse que, após isso, é necessário que se discuta um possível acordo entre o Mercosul e a China. "Eu acho que é possível. Apesar de o Brasil ter na China o maior parceiro comercial e de o Brasil ter grande superávit com a China, queremos sentar enquanto Mercosul e discutir com nossos amigos chineses um acordo entre Mercosul e China".

A visita oficial faz parte da primeira viagem internacional desde a posse, no dia 1º deste mês, e ele já passou também por Buenos Aires, capital da Argentina.