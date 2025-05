Deputado petista pede busca e apreensão das armas de fogo de Delegado Caveira

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) entrou com um pedido de urgência para que haja busca e apreensão das armas de fogo no gabinete do também deputado federal Delegado Caveira (PL-PA). O pedido foi apresentado no sábado (3/05), após as imagens do parlamentar paraense repercutirem nas redes sociais ao lado do vereador Zezinho Lima (PL-PA) com um fuzil na Câmara.

Na publicação, os políticos empunham as armas com a legenda: “Somos armamentistas. Defendemos o porte de arma para o cidadão de bem. Ele, no Congresso Nacional, e eu, na Câmara Municipal de Belém.”

Correia argumenta que foi amplamente divulgada a notícia de que o Delegado Caveira “teria ingressado nas dependências da Câmara dos Deputados com um fuzil calibre 5.56mm e uma pistola calibre .40, portando os armamentos até o interior de seu gabinete”.

O petista também afirmou na representação que as armas foram exibidas de forma ostensiva a assessores e visitantes, sem qualquer registro prévio ou autorização formal da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados.

“Contudo, o ingresso de armas nas dependências da Câmara, especialmente armas de guerra, está condicionado ao acautelamento prévio das armas junto ao Departamento de Polícia Legislativa, nos termos do artigo 2º do Ato da Mesa nº 103/2019, tampouco há notícia de autorização excepcional concedida pela autoridade competente”, diz o documento.