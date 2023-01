Lula se reúne com reitores de universidades federais após desgates

Todos os reitores e reitoras de universidades e institutos federais foram convidados para um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (19), em Brasília, que deve ocorrer no Palácio do Planalto. Também estará presente na reunião o ministro da Educação, Camilo Santana. As informações são da CNN Brasil.

Segundo o site, a lista de convidados inclui os 70 reitores de ensino superior no Brasil e dois diretores do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), a maior parte deles filiada à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). A entidade classifica como "retrocesso da Educação" os quatro anos do governo de Jair Bolsonaro (PL).

Com esse encontro, a intenção é retomar as reuniões regulares do presidente da República com reitores, o que era comum em mandatos anteriores de Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff. Interlocutores da Educação dizem que a agenda pode passar a ser semestral.